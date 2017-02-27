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В Пензенской области оператор АЗК осуждена за продажу «бонусного» топлива

12:15 | 27.02.2017 | Криминал

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Кассир автозаправочного комплекса №26 АО «Пензанефтепродукт», расположенного в Башмаковском районе Пензенской области, осуждена за присвоение денежных средств организации.

В Пензенской области оператор АЗК осуждена за продажу «бонусного» топлива

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работая в должности оператора АЗК, женщина зачисляла на вверенную ей карту бонусы от продажи бензина. В дальнейшем она списывала их и продавала призовое топливо клиентам. Денежные средства от его реализации она присваивала», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что женщина таким образом присвоила менее 3 тыс. рублей.

«Свою вину в совершении преступления подсудимая признала полностью. С учетом мнения государственного обвинителя и смягчающих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что приговор вступил в законную силу.
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