Житель Пензы, снявший с собутыльника после драки крест за 38 тыс. рублей, заплатит штраф Криминал

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей назначено ранее судимому 61-летнему жителю Пензы Василию Орлову, который признан судом виновным в краже золотой цепочки с крестом у собутыльника.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В декабре прошлого года мужчина на улице встретил своего 50-летнего знакомого. В ходе распития спиртного они подрались, потерпевший упал на пол и потерял сознание. Тогда Василий Орлов снял с шеи знакомого золотую цепочку с крестом общей стоимостью около 38 тыс. рублей и спрятал их на второй ступеньке крыльца, чтобы позже их забрать», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что через несколько дней злоумышленник рассказал об обстоятельствах кражи сотрудникам полиции, которые пришли к нему домой.

«Он также показал схрон с золотыми изделиями. Похищенное было возвращено потерпевшему», — добавили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что приговор вступил в законную силу.