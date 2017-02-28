По факту гибели 4-летнего мальчика от ожогов в Кузнецке возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели 4-летнего мальчика от ожогов в Кузнецке Пензенской области.

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«По данным следствия, 26 февраля в одном из жилых домов мальчик во время водных процедур путем прямого контакта с горячей водой получил значительные термические ожоги поверхности тела, от которых на следующий день скончался», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что ребенок воспитывался в многодетной семье и находился под опекой.

«В момент происшествия женщина, на которую были возложены обязанности опекуна, дома отсутствовала, дети оставались с ее матерью», — пояснила собеседница агентства.

По словам Людмилы Фоминой, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка.