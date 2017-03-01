В Кузнецке у пенсионерки украли деньги во время проверки счетчиков Криминал Кузнецк, 1 марта 2017. PenzaNews. Полиция разыскивает злоумышленницу, которая под предлогом проверки приборов учета расхода воды проникла в квартиру 87-летней пенсионерки на улице Свердлова в Кузнецке Пензенской области, откуда похитила 35 тыс. рублей. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, кража была совершена в минувший вторник, 28 февраля. «По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают меры по установлению личности подозреваемой и ее задержанию», — сказали в ведомстве. В управлении отметили, что подозреваемой на вид 30 лет, она невысокого роста, плотного телосложения с темными волнистыми волосами до плеч. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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