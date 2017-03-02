В Пензе 15-летний подросток осужден за попытку угнать «ВАЗ» Криминал

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 15-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в покушении на угон автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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«В начале октября 2016 года в утреннее время подросток предложил своему 12-летнему знакомому покататься на автомобиле «ВАЗ-2108», припаркованном у одного из домов на улице Рахманинова, на что последний ответил согласием. Осужденный сел на водительское сиденье через открытую дверь и пригласил на пассажирское своего знакомого. Однако завести автомобиль несовершеннолетним нарушителям закона не удалось, поскольку под капотом отсутствовала аккумуляторная батарея», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что 12-летний соучастник обнаружил аккумулятор на заднем сиденье и поставил ее в отсек под капотом.

«В это время владелец машины увидел, что его автомобиль пытаются похитить неизвестные ему лица, выбежал вместе с дочерью на улицу, чтобы задержать злоумышленников, а его супруга из дома вызвала сотрудников полиции. С целью задержания правонарушителей до приезда полиции они прижимали передние двери автомобиля, поскольку злоумышленники пытались скрыться с места происшествия. Кроме того, потерпевший, удерживая осужденного, наносил ему телесные повреждения, в том числе строительным степлером», — добавили в прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу не вступил.

«Уголовное преследование в отношении 12-летнего подростка прекращено в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — пояснили в прокуратуре.