В Пензенской области школьный главбух осуждена за присвоение почти 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с исправительным сроком 2 года назначено главному бухгалтеру двух школ Малосердобинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в присвоении почти 587 тыс. рублей.

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«Женщина занимала должность главного бухгалтера общеобразовательной школы села Марьевка Малосердобинского района с 2012 года. В январе 2014 года она разработала преступный план перечисления зарплаты работникам школы и умышленно завышала сумму денежных средств, причитающуюся ей в качестве оплаты труда», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Малосердобинского районного суда.

По его словам, злоумышленница с января 2014 года по сентябрь 2016 года незаконно вносила в реестры на перечисление денежных средств заведомо ложные сведения, после чего подписывала документы за себя и директора школы.

«В результате преступных действий она причинила администрации Малосердобинского района Пензенской области материальный ущерб на сумму свыше 481 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что с января 2014 года по сентябрь 2015 года женщина была главным бухгалтером средней школы села Чунаки Малосердобинского района и тоже завышала свою заработную плату, получив в итоге за этот период на 106,5 тыс. рублей больше положенного.

«В судебном заседании она признала свою вину полностью, в содеянном раскаялась, частично возместила ущерб. Приговор вступил в законную силу», — резюмировал он.