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В Заречном женщина осуждена условно за продажу алкоголя с поддельными акцизными марками

08:16 | 07.03.2017 | Криминал

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Заречный, 7 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года назначено 50-летней жительнице Заречного Пензенской области, которая судом признана виновной в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

В Заречном женщина осуждена условно за продажу алкоголя с поддельными акцизными марками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В конце апреля 2016 года в одном из садоводческих товариществ в Бессоновском районе женщина приобрела у неустановленного следствием лица не менее 20 бутылок объемом 0,5 литра и 30 бутылок по 0,25 литра с надписью «Водка «Финская Сильвер» стоимостью 50 рублей за одну бутылку, содержащих поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не на предприятии Гознака», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в ноябре 2016 года женщина реализовывала эту алкогольную продукцию в одном из магазинов Заречного по цене 180 рублей за бутылку.

«Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу», — добавили в прокуратуре.
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