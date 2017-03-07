Грабитель разбил витрину в торговом центре в Пензе и забрал мобильный телефон Криминал

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. 42-летний житель Никольского района подозревается в открытом хищении мобильного телефона из торгового центра на проспекте Строителей в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, ради телефона злоумышленник разбил витрину магазина.

«Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. Подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — добавили в ведомстве.

В полиции уточнили, что похищенное было изъято.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе.