Психически нездоровый житель Пензы обвиняется в смерти бабушки Криминал

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. 22-летний житель Пензы, страдающий психическим заболеванием, обвиняется в смерти своей 80-летней бабушки.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, женщина скончалась по пути в больницу с сочетанной травмой головы и шеи в минувший понедельник, 6 марта.

«По данным следствия, в утреннее время между бабушкой и внуком возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры обвиняемый, состоящий на учете у врача-психиатра, напал на престарелую женщину и нанес ей не менее трех ударов рукой по голове», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина помещен в специализированное медицинское учреждение.

«Планируется проведение психиатрической судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время по делу выполняются необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавила Людмила Фомина.