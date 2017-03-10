В Пензе по делу о незаконной банковской деятельности проходят более 20 человек Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Более 20 человек являются фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое расследуется в Пензе. Об этом сообщил руководитель регионального следственного управления СКР генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всего 24 человека проходит. Трое в розыске, 21-му — предъявляем обвинение», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 марта.

По словам Олега Трошина, на данный момент осталось предъявить обвинение двоим гражданам, после чего фигурантов будут знакомить с материалами уголовного дела.

«Ознакомление обещает быть долгим. Там более 500 томов уголовного дела, обвинение — 1 тыс. 200 страниц», — отметил генерал-лейтенант юстиции.

Олег Трошин сообщил, что при расследовании этого дела вскрылись нарушения, допущенные при строительстве перинатального центра, а также в деятельности МУП «Пензалифт» и «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области».

«Там более 90 фирм. Этих деятелей фиктивных придумали для того, чтобы обналичивать [денежные средства]», — сказал он, не уточнив других деталей.