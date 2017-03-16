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Житель Кузнецкого района подозревается в незаконной рубке деревьев на 98 тыс. рублей

10:20 | 16.03.2017 | Криминал

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. 57-летний житель Кузнецкого района Пензенской области подозревается в незаконной рубке четырех дубов, клена и березы на сумму 98 тыс. рублей.

Житель Кузнецкого района подозревается в незаконной рубке деревьев на 98 тыс. рублей

Фото: 58.mvd.ru

«Расследование осложнил тот факт, что с момента незаконной вырубки до ее обнаружения прошел снегопад и все следы были скрыты. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска и участковые провели подворные обходы. При осмотре домовладения одного из мужчин во дворе были обнаружены дубовые бревна», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что первоначально подозреваемый отрицал свою вину.

«Он говорил, что найденные у него деревья обнаружил в лесу спиленными, однако затем дал признательные показания», — отметили в полиции.

В управлении пояснили, что подозреваемый направился в лес и с помощью бензопилы спилил деревья.

«На санях, запряженных лошадью, в течение нескольких дней он перевез их на территорию своего домовладения. Часть незаконно срубленных деревьев он использовал в качестве дров для бани», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве сказали, что по факту незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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