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Житель Сосновки проведет 12 лет в колонии за смерть собутыльника

11:17 | 22.03.2017 | Криминал

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима назначено ранее судимому 64-летнему жителю села Сосновка Пензенской области, который признан судом виновным в умышленном причинении смерти собутыльнику.

Житель Сосновки проведет 12 лет в колонии за смерть собутыльника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ноябре 2016 года осужденный распивал спиртные напитки с потерпевшим в своем доме. В ответ на показавшиеся ему оскорбительными высказывания потерпевшего о сексуальной ориентации он ударил собутыльника кухонным ножом в область шеи. Какой-либо помощи потерпевшему мужчина не оказал и продолжил распитие спиртных напитков. Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что о трагическом происшествии в полицию сообщили соседи осужденного со слов пришедшей утром родственницы мужчины.

«При назначении наказания суд учел, что мужчина в 2014 году был освобожден из мест лишения свободы за ранее совершенное им убийство, в связи с чем в его действиях установлен особо опасный рецидив преступлений», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил.
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