Житель Кузнецка подозревается в незаконном хранении наркотиков Криминал

Кузнецк, 23 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего жителя Кузнецка Пензенской области, который подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств без цели сбыта.

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«В марте при задержании мужчины, управлявшего служебным автомобилем на улице Правды, в правом внутреннем кармане его куртки был обнаружен полиэтиленовый пакет с находившимися внутри 15 свертками из фольги с твердым веществом в виде мелкодисперсного порошка светло-бежевого цвета», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что порошок содержал в своем составе героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин общей массой около 8 граммов, что является крупным размером.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Кузнецка», — добавила собеседница агентства.