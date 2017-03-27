Житель Каменки ограничен в свободе за подделку водительского удостоверения Криминал

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года ограничения свободы назначено 35-летнему жителю города Каменки Пензенской области, который признан судом виновным в подделке водительского удостоверения.

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«Мужчина, будучи лишенным права управления транспортным средством, дома отсканировал принадлежащее ему водительское удостоверение категорий «В» и «С» и распечатал его на цветном принтере. Полученное поддельное водительское удостоверение он заламинировал в магазине «Мир техники», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Каменского городского суда.

Он добавил, что 20 января мужчину остановили инспекторы ДПС, которым он предъявил поддельный документ.

«В дальнейшем при проверке по базе данных «ФИС ГИБДД-М» было установлено, что предъявленное водительское удостоверение выдавалось осужденному, однако 5 декабря 2016 года оно было изъято», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, приговор вступил в законную силу.