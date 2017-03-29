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В суд передано дело в отношении жителя Варыпаево, до смерти забившего мужчину монтировкой

12:17 | 29.03.2017 | Криминал

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 39-летнего жителя села Варыпаево Пензенской области, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого, повлекшем его смерть, направлено в суд для рассмотрения по существу.

В суд передано дело в отношении жителя Варыпаево, до смерти забившего мужчину монтировкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«14 января в одном из домов было обнаружено тело 58-летнего местного жителя с повреждениями в области головы и конечностей. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила от травм головы, осложнившихся острой кровопотерей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что, по версии следствия, 12 января обвиняемый со своим приятелем пришли к знакомому для распития спиртного.

«В ходе застолья между ним и хозяином дома произошел конфликт — гость напомнил ему, что несколько дней назад он избил его деревянной скалкой. В ходе ссоры злоумышленник нанес хозяину дома удары монтировкой в область головы и тела», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина уточнила, что обвиняемый полностью признал свою вину.
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