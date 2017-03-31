В Белинском районе экс-директор МУПа получила условный срок за мошенничество Криминал

Белинский, 31 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно назначено бывшему директору МУП «Агентство по развитию и поддержке сельского предпринимательства» Белинского района Пензенской области, которая признана виновной в присвоении денег и мошенничестве.

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«В августе 2015 года директор муниципального предприятия, являясь материально-ответственным лицом и используя свое служебное положение, собственноручно заполнила бланк денежного чека на сумму 100 тыс. рублей, обслуживающего расчетный счет предприятия. С его помощью она получила в банке деньги, которые не передала в кассу МУПа, а присвоила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила материальный ущерб», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что также директор предприятия, выполняя на безвозмездной основе обязанности бухгалтера в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе, используя пустой бланк денежного чека с подписью председателя, вписала в него завышенную сумму денежных средств, необходимую для получения в банке.

«Часть денежных средств от полученной суммы в размере 130 тыс. рублей она похитила и распорядилась в личных целях, причинив кооперативу имущественный ущерб на вышеуказанную сумму», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в августе 2016 года, выполняя обязанности бухгалтера кооператива, женщина не внесла на расчетный счет организации денежные средства в сумме 80,5 тыс. рублей, полученные ею в качестве возврата по выданному гражданину займу.

«В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен частично. В целях обеспечения исполнения приговора в части полного возмещения ущерба на имущество обвиняемой по ходатайству следователя наложен арест», — сказала Людмила Фомина.

Она подчеркнула, что приговор не вступил в законную силу.