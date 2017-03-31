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В Сердобском районе мужчине предъявлено обвинение в убийстве сожительницы

09:15 | 31.03.2017 | Криминал

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. 41-летний житель села Куракино Сердобского района Пензенской области обвиняется в убийстве 50-летней сожительницы на почве ревности.

В Сердобском районе мужчине предъявлено обвинение в убийстве сожительницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, 26 марта в одном из домов в селе Куракино между сожителями, которые находились в гостях и распивали спиртные напитки, произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина нанес женщине удары ножом в шею. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавила собеседница агентства.
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