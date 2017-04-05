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Житель Заречного осужден условно за приобретение наркотиков

08:25 | 05.04.2017 | Криминал

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Заречный, 5 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено 31-летнему жителю Заречного Пензенской области, который признан судом виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Житель Заречного осужден условно за приобретение наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«18 января у неустановленного лица на улице Комсомольской за 500 рублей мужчина незаконно приобрел наркотическое средство массой 0,622 грамма и хранил его при себе. В тот же день он был задержан сотрудниками полиции, наркотическое средство обнаружено и изъято», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что мужчина полностью признал вину в совершении преступления.

«Приговор не обжаловался и вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.
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