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Полиция начала проверку по факту мошенничества с оборудованием для производства мороженого

13:43 | 12.04.2017 | Криминал

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Кузнецк, 12 апреля 2017. PenzaNews. Полиция Кузнецка Пензенской области начала проверку по факту мошенничества с продажей оборудования для производства мороженого.

Полиция начала проверку по факту мошенничества с оборудованием для производства мороженого

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С заявлением обратился 27-летний гражданин, который сообщил, что на сайте Avito.ru нашел объявление о продаже оборудования и позвонил по контактному телефону. Неизвестный пояснил, что стоимость составляет 67 тыс. рублей, при этом деньги необходимо перевести на счет банковской карты», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что мужчина перевел всю сумму, однако товар так и не получил, а телефон автора объявления оказался отключен.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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