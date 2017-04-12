Полиция начала проверку по факту мошенничества с оборудованием для производства мороженого Криминал

Кузнецк, 12 апреля 2017. PenzaNews. Полиция Кузнецка Пензенской области начала проверку по факту мошенничества с продажей оборудования для производства мороженого.

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«С заявлением обратился 27-летний гражданин, который сообщил, что на сайте Avito.ru нашел объявление о продаже оборудования и позвонил по контактному телефону. Неизвестный пояснил, что стоимость составляет 67 тыс. рублей, при этом деньги необходимо перевести на счет банковской карты», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что мужчина перевел всю сумму, однако товар так и не получил, а телефон автора объявления оказался отключен.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.