Житель Тамалы признался в убийстве собутыльника Криминал

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Молодой мужчина из рабочего поселка Тамала Пензенской области в ходе допроса признался в убийстве 43-летнего собутыльника.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительной версии, в минувший понедельник, 10 апреля, мужчина в доме своего знакомого распивал спиртные напитки. В результате произошедшей ссоры он нанес хозяину множественные удары в область головы, а также один удар ножом в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она добавила, что злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснила собеседница агентства.