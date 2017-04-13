Осужденная условно жительница Иссинского района отправится в колонию после кражи овцы Криминал

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Жительница Иссинского района Пензенской области, неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности и имевшая непогашенную судимость, проведет в колонии 1 год и 1 месяц за кражу овцы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Взяв с собой из дома кухонный нож, веревку и мешок, женщина подошла к сараю потерпевшей, где, убедившись в отсутствии хозяина и посторонних, ключом, висевшим на стене, открыла навесной замок. Затем она незаконно проникла внутрь, откуда тайно похитила овцу весом примерно 35‒40 кг, с которой с места преступления скрылась, получив возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению», ― сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Иссинского районного суда.

По его словам, при назначении наказания суд учел среди прочего, что женщина состоит на учете у врача-нарколога, по месту регистрации и жительства характеризуется отрицательно, нигде не работает.

«Приговор вступил в законную силу», ― добавил собеседник агентства.