В Пензенской области бывший спортсмен получил более 6 лет колонии за смерть человека Криминал

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Бывший спортсмен из Никольского района Пензенской области приговорен к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за смерть человека.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему удары руками в область головы, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

«Суд квалифицировал действия злоумышленника по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнила собеседница агентства.

Приговор по данному делу пока не вступил в законную силу.