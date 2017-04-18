16:28:24 Вторник, 18 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области бывший спортсмен получил более 6 лет колонии за смерть человека

15:14 | 18.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Бывший спортсмен из Никольского района Пензенской области приговорен к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за смерть человека.

В Пензенской области бывший спортсмен получил более 6 лет колонии за смерть человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему удары руками в область головы, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

«Суд квалифицировал действия злоумышленника по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнила собеседница агентства.

Приговор по данному делу пока не вступил в законную силу.
Актуальное
Читайте также
Штраф в 15 тыс. рублей назначен за антисанитарию у магазина «Магнит» в Пензе Осужден бывший начальник отдела военкомата Пензенской области
В Пензе начала работу «Школа КВН» До пензенского поселка Лесной проложат новый водопровод
В Пензенской области 25 апреля пустят дополнительные электрички «Белинская — Пачелма» Жители Башмаково попросили помощи у Вадима Боринштейна
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама