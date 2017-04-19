Под Пензой директора фирмы оштрафовали на 120 тыс. рублей за невыплату зарплаты Криминал

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель компании «Галактика 58», осуществляющей деятельность в Городищенском районе Пензенской области, оштрафована на 120 тыс. рублей за невыплату зарплаты работникам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

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«Задолженность перед восьмерыми сотрудниками за период с января по март 2016 года составила около 185 тыс. рублей. В настоящее время она не погашена в связи с отсутствием у предприятия денежных средств», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что суд признал директора виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила Юлия Пилясова.

По ее словам, ранее в Городищенский районный суд было направлено уголовное дело по аналогичному обвинению в отношении руководителя ООО «ТрансАвто».

«В ходе следствия установлено, что с января по июнь 2016 года руководитель не выплачивал зарплату сотруднику организации в полном объеме. Сумма задолженности составила 20 тыс. 880 рублей», — сказала представитель СКР.

Она добавила, что директор признал вину и возместил ущерб, в связи с чем он освобожден от уголовной ответственности, а дело в отношении него прекращено с назначением штрафа в 48 тыс. рублей.