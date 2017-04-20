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В Пензе ночью двое мужчин проникли в магазин ради еды и денег

14:22 | 20.04.2017 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Двое злоумышленников, повредив входную дверь, проникли ночью в магазин на улице Калинина в Пензе, откуда похитили продукты питания и деньги в сумме 1 тыс. 200 рублей.

В Пензе ночью двое мужчин проникли в магазин ради еды и денег

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, прибывшие на место полицейские установили причастность к совершению преступления двоих жителей регионального центра в возрасте 22 лет.

«Один из них привлекался к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что подозреваемые дали признательные показания, часть похищенного у них изъята.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в УМВД.
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