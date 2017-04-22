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В Заречном вынесен приговор по делу о краже имущества ПО «Старт»

11:30 | 22.04.2017 | Криминал

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Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно назначено троим мужчинам, которые признаны судом виновными в краже имущества производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, являющегося градообразующим предприятием Заречного Пензенской области.

В Заречном вынесен приговор по делу о краже имущества ПО «Старт»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В январе 2017 года, находясь в здании ПО «Старт», один из злоумышленников решил совершить хищение демонтированных свинцовых аккумуляторных батарей стационарного типа и договорился об этом с двумя знакомыми», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он добавил, что в обеденное время подельники подъехали на автомобилях к огражденной территории одного из зданий завода, вынесли 16 демонтированных батарей общей стоимостью 28 тыс. 800 рублей, положили их в багажники и скрылись с места преступления.

«Впоследствии они реализовали похищенное в пункт приема металла», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что злоумышленники полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — сказал он.
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