В Заречном вынесен приговор по делу о краже имущества ПО «Старт»
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Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно назначено троим мужчинам, которые признаны судом виновными в краже имущества производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, являющегося градообразующим предприятием Заречного Пензенской области.
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«В январе 2017 года, находясь в здании ПО «Старт», один из злоумышленников решил совершить хищение демонтированных свинцовых аккумуляторных батарей стационарного типа и договорился об этом с двумя знакомыми», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.
Он добавил, что в обеденное время подельники подъехали на автомобилях к огражденной территории одного из зданий завода, вынесли 16 демонтированных батарей общей стоимостью 28 тыс. 800 рублей, положили их в багажники и скрылись с места преступления.
«Впоследствии они реализовали похищенное в пункт приема металла», — уточнил собеседник агентства.
Представитель суда отметил, что злоумышленники полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб.
«Приговор пока не вступил в законную силу», — сказал он.