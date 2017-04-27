Пожилой рецидивист из Белинского района проведет почти 12 лет в колонии за убийство Криминал

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Белинского районного суда, которым 63-летний рецидивист Андрей Сиркин приговорен к 11 годам и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима за убийство знакомой.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, злоумышленник дважды ударил женщину ножом во время застолья в доме ее сожителя после того, как услышал от нее в свой адрес неприятные слова.

«Потерпевшая скончалась на месте происшествия», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что ранее Андрей Сиркин был судим за убийство своей сожительницы.

«Приговор вступил в законную силу», — добавила Светлана Артамонова.