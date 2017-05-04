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Вступил в силу приговор жительнице Сердобска, убившей экс-супруга из-за ревности

08:15 | 04.05.2017 | Криминал

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Сердобск, 4 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Сердобского городского суда, которым 31-летняя Наталья Листарова признана виновной в убийстве мужа.

Вступил в силу приговор жительнице Сердобска, убившей экс-супруга из-за ревности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером 18 ноября 2016 бывший муж осужденной пришел к ней в квартиру для общения с двумя малолетними детьми. Бывшие супруги выпили принесенное им пиво и поссорились. Наталья Листарова приревновала бывшего супруга к другой женщине. Кухонным ножом она ударила его в грудь. Мужчина скончался на глазах у бывшей жены и их ребенка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Не согласившись с вынесенным приговором, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке, просив предоставить ей отсрочку отбывания наказания до достижения двумя ее малолетними детьми совершеннолетия», — добавила собеседница агентства.
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