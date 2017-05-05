Следствие просит помощи в расследовании убийства уроженца Уфы в Пензе Криминал

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Следователи обратились за помощью к гражданам, располагающим информацией об обстоятельствах убийства уроженца Уфы Константина Овсянникова 1984 года рождения, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено вблизи дачного участка в садоводческом товариществе «Дружба-1» в районе улицы Строителей в Пензе около недели назад — 29 марта.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Известно, что мужчина с 2010 года не поддерживал связь с родственниками, вел бродяжнический образ жизни, при этом передвигался преимущественно автостопом. За несколько дней до происшествия он находился на территории Городищенского и Мокшанского районов Пензенской области», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что следствию поможет любая информация о покойном — его местожительстве, круге общения, а также о лицах, которые могут быть причастны к его гибели.

«Сообщить ее можно по телефонам: +7 (8412) 43-77-31 и 36-17-02», — сказала собеседница агентства.