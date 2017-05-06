В Земетчино осужден мужчина, силой отобравший деньги у пенсионерки Криминал

Земетчино, 6 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Земетчинского района Пензенской области, который признан судом виновным в грабеже с незаконным проникновением в жилище.

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«14 февраля в состоянии алкогольного опьянения мужчина разбил оконное стекло в зале дома женщины, пытался проникнуть внутрь, но не смог, так как оконный проем оказался узким. Тогда он разбил стекло на кухне и проник в дом, зная, что пенсионерка находится в доме. Осужденный стал требовать у потерпевшей деньги, используя при этом надуманный повод о денежном долге перед ним ее покойного сына. Он наносил ей удары кулаками по различным частям тела. Затем удерживая потерпевшую рукой за волосы, он продолжал требовать деньги», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

Он уточнил, что, опасаясь за свою жизнь, пенсионерка была вынуждена передать злоумышленнику денежные средства в размере 1 тыс. 150 рублей.

«Завладев деньгами, мужчина с места совершения преступления скрылся», — добавил собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания суд учел среди прочего тот факт, что мужчина осуждался к реальному лишению свободы за умышленное преступление.

«Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей», — резюмировал представитель суда.