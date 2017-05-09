В Колышлейском районе лжесотрудник банка выманил у пенсионерки более 90 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Мошенник, представившийся сотрудником Сбербанка, выманил у 58-летней жительницы Колышлейского района Пензенской области 93 тыс. рублей.

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«На сотовый телефон женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка и сказал, что произошел сбой системы, в связи с чем необходимо восстановить баланс на банковской карте собеседницы. Под этим предлогом звонивший попросил выполнить ряд инструкций», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что женщина под диктовку незнакомца совершила несколько действий, после чего обнаружила списание денежных средств.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.