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Избивший приятеля до смерти монтировкой житель Варыпаево приговорен к 7 годам колонии

09:07 | 12.05.2017 | Криминал

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 40-летнему жителю села Варыпаево Пензенской области, который признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Избивший приятеля до смерти монтировкой житель Варыпаево приговорен к 7 годам колонии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«14 января в одном из домов было обнаружено тело 58-летнего местного жителя с телесными повреждениями в области головы и конечностей. Было установлено, что смерть потерпевшего последовала от травм головы, осложнившихся острой кровопотерей. Вечером 12 января осужденный со своим приятелем пришли к общему знакомому для распития спиртного. В ходе застолья между ним и хозяином дома произошел конфликт — гость напомнил ему, что несколько дней назад тот избил его деревянной скалкой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что в ходе ссоры злоумышленник нанес хозяину дома удары монтировкой по голове и телу, вследствие которых потерпевший скончался.
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