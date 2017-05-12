В Пачелмском районе мужчина проведет три года в колонии после нападения на полицейских Криминал

Пачелма, 12 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет 2 месяцев назначено ранее осужденному мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения нанес удары двум полицейским при исполнении должностных обязанностей в Пачелмском районе Пензенской области.

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«В конце октября 2016 года он был задержан за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Во время следования в отделение он вел себя агрессивно, умышленно ударил рукой по лицу полицейского, причинив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

По его словам, уже в отделении полиции мужчина ударил другого сотрудника правоохранительных органов головой в лицо, что тоже не повлекло вреда здоровью.

«Мужчина впервые совершил умышленные преступления. Суд, признав его виновным, назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы. Однако на момент вынесения приговора мужчина отбывал наказание за ранее совершенное преступление», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что срок 3 года 2 месяца определен путем частичного сложения наказаний.

«Приговор вступил в законную силу», — добавил он.