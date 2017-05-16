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В Пензе заключен под стражу подозреваемый в разбое житель Заречного

16:02 | 16.05.2017 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Житель Заречного 1980 года рождения, подозреваемый в разбое в Пензе, заключен под стражу.

В Пензе заключен под стражу подозреваемый в разбое житель Заречного

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина, который пояснил, что его сильно избил злоумышленник и отобрал у него мобильный телефон.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он дал признательные показания», — добавили в ведомстве.

В полиции пояснили, что подозреваемый и потерпевший совместно распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт.

«Злоумышленник стал наносить потерпевшему удары ногами по различным частям тела. Мужчина упал на землю, после чего подозреваемый вытащил из кармана его куртки мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Похищенное имущество злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на приобретения алкоголя», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия телефон был изъят сотрудниками полиции, а после проведения экспертизы его вернут владельцу.

«По факту разбоя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», — резюмировали в управлении.
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