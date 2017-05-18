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Осуждены двое жителей Заречного, пытавшиеся украсть водку, сыр и крабовые палочки

13:26 | 18.05.2017 | Криминал

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Заречный, 18 мая 2017. PenzaNews. Двое жителей Заречного Пензенской области осуждены за покушение на кражу продуктов из торгового центра.

Осуждены двое жителей Заречного, пытавшиеся украсть водку, сыр и крабовые палочки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В марте мужчина предложил своей знакомой похитить продукты питания и алкоголь из торгового центра. Они распределили роли таким образом, что женщина будет загораживать момент кражи от обзора камер видеонаблюдения. В этот же день из магазина мужчина похитил две пачки крабовых палочек, одну бутылку водки «Мягков», картонную коробку винного напитка «Акура», сыр «Маасдам», а также спиртную настойку «Мягков» со вкусом клюквы, хлебобулочное изделие «Чесночное». Общая сумма похищенного составила 1 тыс. 137 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он уточнил, что довести преступление до конца злоумышленники не смогли, поскольку женщина при выходе из торгового центра была задержана сотрудниками охраны, которые обнаружили и изъяли у нее похищенное имущество.

«Им было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Женщине также назначен штраф в 10 тыс. рублей», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что приговор в законную силу не вступил.
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