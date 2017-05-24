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Уроженка Читы получила более 8 лет колонии за сбыт героина жителю Нижнеломовского района

12:54 | 24.05.2017 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима назначено 28-летней уроженке Читы Анастасии Конченковой, которая признана виновной в сбыте наркотических средств в значительном размере жителю Нижнеломовского района Пензенской области.

Уроженка Читы получила более 8 лет колонии за сбыт героина жителю Нижнеломовского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в феврале 2017 года девушка продала мужчине героин в значительном размере — 0,599 грамма», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств и отбывала наказание в виде лишения свободы, поэтому в ее действиях судом установлен опасный рецидив.

«Приговор вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.
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