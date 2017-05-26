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Ударивший ножом гостя экс-возлюбленной житель Верхнего Ломова предстанет перед судом

10:40 | 26.05.2017 | Криминал

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Нижний Ломов, 26 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Верхнего Ломова Пензенской области, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого своей бывшей возлюбленной, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ударивший ножом гостя экс-возлюбленной житель Верхнего Ломова предстанет перед судом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено органом следствия, обвиняемый в конце марта после распития спиртных напитков ночью пришел к своей бывшей сожительнице и увидел у нее другого мужчину. Из чувства ревности он дважды ударил проснувшегося потерпевшего ножом в область груди и живота», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что своими действиями обвиняемый причинил тяжкий вред здоровью мужчины.
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