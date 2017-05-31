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Житель Лопатинского района предстанет перед судом за оправдание терроризма в соцсети

10:49 | 31.05.2017 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Лопатинского района Пензенской области, который обвиняется в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также в оправдании терроризма, направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Житель Лопатинского района предстанет перед судом за оправдание терроризма в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в 2016 году этот мужчина в целях возбуждения ненависти и вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признаку отношения к религии в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице разместил графические файлы и текстовые записи, призывающие к экстремизму и оправдывающие террористическую деятельность», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что санкция ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.
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