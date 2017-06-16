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Житель Каменки в суде не смог доказать, что убил знакомого вследствие самообороны

08:14 | 16.06.2017 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Каменского городского суда, которым 57-летний мужчина Иван Спина признан виновным в убийстве знакомого.

Житель Каменки в суде не смог доказать, что убил знакомого вследствие самообороны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«16 февраля в доме общего знакомого на улице Крупской Иван Спина и 76-летний потерпевший распивали спиртные напитки. Между собутыльниками произошла ссора из-за выпитого осужденным чужого алкоголя. Потерпевший схватил с кухонного стола нож и попытался нанести им удар гостю. Однако Иван Спина, пользуясь своим преимуществом в возрасте и физической силе, перехватил руку потерпевшего, вывернул ее, обратил клинок к груди потерпевшего и ударил по рукоятке ножа. В результате мужчине было причинено колото-резаное ранение передней поверхности грудной клетки, от которого он скончался на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что виновному было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Не согласившись с вынесенным приговором, Иван Спина обжаловал его в апелляционном порядке, ссылаясь на вынужденную самооборону от действий потерпевшего. Однако суд в соответствии с позицией прокурора оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — резюмировала собеседница агентства.
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