Жительница Спасского района оштрафована за ложный донос на квартиранта о насилии Криминал

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено жительнице Спасского района Пензенской области за то, что она оговорила мужчину, снимавшему у нее часть дома, заявив в полицию о насилии над малолетней дочерью.

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«Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года 34-летняя женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов выдуманную историю о том, что 32-летний мужчина, проживавший в ее доме, совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении ее малолетней дочери. При этом заявительница была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что обман раскрылся при проверке заявления.

«Женщина созналась, что все это придумала, при этом уговорила ребенка подтвердить совершение преступления. Со слов женщины, она оговорила мужчину после того, как узнала, что он больше не будет проживать в ее доме и передавать плату за жилье», — уточнила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что приговор суда не вступил в законную силу.