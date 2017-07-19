Житель Кузнецка получил условный срок за попытку дать взятку начальнику отделения ГИБДД Криминал

Кузнецк, 19 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено жителю Кузнецка Пензенской области, который признан судом виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее наказанным за это, а также в покушении на дачу взятки должностному лицу.

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«Мужчина, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права на вождение, осознавая, что он повторно совершает аналогичное правонарушение, так как употреблял наркотические средства, в мае сел за руль и был остановлен начальником отделения ГИБДД отдела МВД России по Кузнецку», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он пояснил, что в салоне патрульной машины мужчина лично положил под пассажирское сиденье 15 тыс. рублей за совершение заведомо незаконного бездействия в его интересах.

«Данное преступление он не смог довести до конца, так как начальник отделения ГИБДД взятку не принял», — отметил собеседник агентства.

По его словам, осужденному в течение 2-х лет запрещено заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнил представитель суда.