В Пензе из незаконного оборота изъят наркотик в особо крупном размере Криминал

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Полицейские изъяли наркотик синтетического происхождения массой около 300 граммов, что считается особо крупным размером, из следовавшего по улице Островского в Пензе автомобиля «ВАЗ-2110», водитель которого вел себя на дороге неадекватно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Инспекторы остановили машину и заметили у водителя признаки опьянения. При визуальном осмотре транспортного средства полицейские обнаружили на переднем пассажирском сиденье шприцы, а в салоне — прозрачную банку с веществом белого цвета», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что также в автомобиле лежали электронные весы и пустые гриппер-пакеты.

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«Водитель автомобиля — житель Пензы 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности — пояснил, что наркотик нашел на территории Октябрьского района и присвоил для личного употребления», — сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

«Также он будет привлечен к административной ответственности. По факту отказа от прохождения от медицинского освидетельствования был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Водителю грозит штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», — сообщили в управлении.