Жительница Заречного заплатила мошеннику 30 тыс. рублей за несуществующий принтер Криминал

Заречный, 29 июля 2017. PenzaNews. 39-летняя жительница Заречного Пензенской области перевела 30 тыс. рублей мошеннику, пытаясь приобрести принтер через интернет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На одном из сайтов она обнаружила объявление и позвонила по указанному контактному телефону. С неизвестным женщина договорилась о порядке оплаты товара и его доставки, после чего по электронной почте получила письмо с реквизитами для оплаты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя полученным инструкциям, женщина перечислила деньги, но товар до сих пор не получила.

«Сайт в настоящее время заблокирован, а контактные телефоны отключены», — отметили в полиции.

В управлении подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.