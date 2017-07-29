Жительница Заречного заплатила мошеннику 30 тыс. рублей за несуществующий принтер
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Заречный, 29 июля 2017. PenzaNews. 39-летняя жительница Заречного Пензенской области перевела 30 тыс. рублей мошеннику, пытаясь приобрести принтер через интернет.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«На одном из сайтов она обнаружила объявление и позвонила по указанному контактному телефону. С неизвестным женщина договорилась о порядке оплаты товара и его доставки, после чего по электронной почте получила письмо с реквизитами для оплаты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве уточнили, что, следуя полученным инструкциям, женщина перечислила деньги, но товар до сих пор не получила.
«Сайт в настоящее время заблокирован, а контактные телефоны отключены», — отметили в полиции.
В управлении подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.