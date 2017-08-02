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В Городище присвоившая почти 450 тыс. рублей почтальон получила условный срок

10:15 | 02.08.2017 | Криминал

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Городище, 2 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жительнице Городищенского района Пензенской области, которая, работая почтальоном, присвоила почти 450 тыс. рублей, предназначенных для выплаты пенсий.

В Городище присвоившая почти 450 тыс. рублей почтальон получила условный срок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Исполняя обязанности по доставке пенсий и пособий для клиентов, в июне 2017 года женщина получила от должностных лиц почтового отделения 598 тыс. рублей. В тот же день почтальон похитила вверенные ей денежные средства в размере 432 тыс. рублей, потратив на свои личные нужды», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

По ее словам, оставшаяся часть денег — более 100 тыс. рублей — была изъята у почтальона в ходе выемки.

«Судом удовлетворен гражданский иск представителя ФГУП «Почта России» о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением», — добавила собеседница агентства.

Мария Зимина отметила, что приговор в законную силу не вступил.
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