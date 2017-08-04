Спиливший 18 берез около Чаадаевки мужчина получил условный срок Криминал

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено жителю Городищенского района за незаконную рубку 18 берез около поселка Чаадаевка Пензенской области.

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«В апреле мужчина, находясь в лесном массиве, не имея разрешительных документов на рубку деревьев, с использованием бензопилы спилил 18 берез, которые затем распилил на чурбаки», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что часть чурбаков он увез с собой и продал, а оставшиеся остались на месте незаконной рубки.

«Судом также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего — ГКУ «Чаадаевское лесничество» — о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 77 тыс. 530 рублей», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил.