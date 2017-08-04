12:47:46 Пятница, 4 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

Спиливший 18 берез около Чаадаевки мужчина получил условный срок

09:58 | 04.08.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено жителю Городищенского района за незаконную рубку 18 берез около поселка Чаадаевка Пензенской области.

Спиливший 18 берез около Чаадаевки мужчина получил условный срок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В апреле мужчина, находясь в лесном массиве, не имея разрешительных документов на рубку деревьев, с использованием бензопилы спилил 18 берез, которые затем распилил на чурбаки», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что часть чурбаков он увез с собой и продал, а оставшиеся остались на месте незаконной рубки.

«Судом также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего — ГКУ «Чаадаевское лесничество» — о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 77 тыс. 530 рублей», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил.
Актуальное
Читайте также
Руководство пекинской компании «Джунэнда» намерено посетить Пензу в августе Пензенская «Лагуна-УОР» ставит перед собой самые амбициозные задачи — Юрий Новиков
Валерий Савин поручил провести в выходные рейды на пензенских водоемах Номер телефона задержанной в Пензе Ирины Ширшиной недоступен
Жители Пензы смогут оформить электронную цифровую подпись в МФЦ В Пензе завели дело на женщину, дважды попавшуюся на пьяной езде
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама