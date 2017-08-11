16:12:45 Пятница, 11 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Мероприятие в честь Дня физкультурника. Пенза, 10 августа 2017 г.

В Ульяновске осуждены трое мужчин, воровавших лошадей и коров в пензенских селах

12:27 | 11.08.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. 24-летний Фярит Юмангулов, 27-летний Ильнар Мавлютов и 29-летний Руслан Сафиулин приговорены к реальным срокам заключения за совершение серии преступлений на территории Ульяновской и Пензенской областей.

В Ульяновске осуждены трое мужчин, воровавших лошадей и коров в пензенских селах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В августе 2015 года ранее судимые за кражи Фярит Юмангулов и Ильнар Мавлютов организовали преступную группу. Вплоть до февраля 2016 года злоумышленники совместно с Русланом Сафиулиным занимались в ночное время хищением в отдаленных селах на территории Ульяновской и Пензенской областей с подворий граждан лошадей и коров», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.

В ведомстве уточнили, что животные вывозились на автотранспорте и затем реализовывались.

«Кроме того, Фярит Юмангулов завладевал денежными средствами жителей различных регионов мошенническим путем, фиктивно предлагая через сайт объявлений приобрести щенков йоркширского терьера», — добавили в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что также злоумышленники похитили имущество гражданина из гаража и продукты питания из сельского магазина.

В ведомстве уточнили, что Фярит Юмангулов приговорен к 5,5 годам лишения свободы, Ильнар Мавлютов — к 5 годам, а Руслан Сафиулин — к 2,5 годам.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества при продаже фотоаппарата Отдыхающим на пруду у 6-й больницы в Пензе напомнили правила безопасности
Алексей Николаев возглавит отдел городского хозяйства мэрии Кузнецка В Пензе на ярмарке у Фонтанной площади умер мужчина
Обладатель кубка Пензенской области по футболу будет определен 12 августа Открыта интернет-продажа билетов на спектакли пензенского драмтеатра
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама