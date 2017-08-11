В Ульяновске осуждены трое мужчин, воровавших лошадей и коров в пензенских селах Криминал

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. 24-летний Фярит Юмангулов, 27-летний Ильнар Мавлютов и 29-летний Руслан Сафиулин приговорены к реальным срокам заключения за совершение серии преступлений на территории Ульяновской и Пензенской областей.

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«В августе 2015 года ранее судимые за кражи Фярит Юмангулов и Ильнар Мавлютов организовали преступную группу. Вплоть до февраля 2016 года злоумышленники совместно с Русланом Сафиулиным занимались в ночное время хищением в отдаленных селах на территории Ульяновской и Пензенской областей с подворий граждан лошадей и коров», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.

В ведомстве уточнили, что животные вывозились на автотранспорте и затем реализовывались.

«Кроме того, Фярит Юмангулов завладевал денежными средствами жителей различных регионов мошенническим путем, фиктивно предлагая через сайт объявлений приобрести щенков йоркширского терьера», — добавили в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что также злоумышленники похитили имущество гражданина из гаража и продукты питания из сельского магазина.

В ведомстве уточнили, что Фярит Юмангулов приговорен к 5,5 годам лишения свободы, Ильнар Мавлютов — к 5 годам, а Руслан Сафиулин — к 2,5 годам.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировали в пресс-службе.