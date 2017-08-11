Дело в отношении редактора газеты «Знамя труда» Марины Востровой передано в суд Криминал

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении редактора газеты «Знамя труда» Никольского района Пензенской области Марины Востровой, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

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«По версии следствия, в период с января 2012 года по ноябрь 2016 года редактор государственного автономного учреждения «Газета «Знамя труда», не имея полномочий по заключению дополнительных соглашений в одностороннем порядке к своему трудовому договору, систематически издавала незаконные приказы об установлении себе надбавок за выполнение обязанностей корректора и ответственного секретаря, хотя указанные должности не были предусмотрены штатным расписанием, а также приказы о выплате денежных средств за сверхурочную работу», — пояснила собеседница агентства.

Юлия Пилясова добавила, что на основании этих документов бухгалтерия учреждения выплачивала ей деньги.

«В результате указанных мошеннических действий женщина похитила принадлежащие редакции денежные средства на общую сумму более 176 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

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Она отметила, что Марина Вострова также издавала приказы о начислении премий.

«Работникам редакции были необоснованно выплачены денежные средства на сумму более 400 тыс. рублей, а также самой обвиняемой — на сумму 107 тыс. рублей, что существенно нарушило права и законные интересы ГАУ «Редакция газеты «Знамя труда», а также повлекло образование значительной суммы задолженности у учреждения по различного рода платежам. Данное обстоятельство создало препятствия в нормальной работе организации», — сказала Юлия Пилясова.

Она уточнила, что Марина Вострова не признала себя виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений.