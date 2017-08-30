В Вадинске женщина осуждена за ложный донос о незаконном проникновении мужчины в ее дом Криминал

Вадинск, 30 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 120 часов обязательных работ назначено жительнице Вадинска Пензенской области за заведомо ложный донос о совершении преступления.

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«Женщина подала в правоохранительный орган ложное заявление о том, что мужчина против ее воли проник в ее жилище. Своими действиями она нарушила нормальную деятельность органов правосудия по изобличению преступников и раскрытию преступлений, а также законные права и интересы мужчины, обвинив его в совершении преступления», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Вадинского районного суда.

Он отметил, что в судебном заседании женщина вину признала полностью.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес наличие у виновной малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающих обстоятельств судом не установлено», — резюмировал собеседник агентства.