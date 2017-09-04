Пензенец признался в мошенничестве при аренде комнаты в Рязанской области Криминал

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. 28-летний житель Пензы признался в мошенничестве, совершенном при аренде комнаты в городе Сасово Рязанской области через интернет.

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«На сайте Avito.ru подозреваемый нашел объявление о сдаче внаем комнаты на общей кухне и позвонил по контактному телефону. Женщине, которая взяла трубку, он сказал, что желает арендовать жилье и под предлогом перечисления предоплаты попросил назвать реквизиты банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что этими данными он воспользовался для получения доступа к банковскому счету 54-летней потерпевшей.

«Он похитил с него 121 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений», — резюмировали в УМВД.