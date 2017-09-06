В Заречном ударившая ножом сожителя женщина получила условный срок Криминал

Заречный, 6 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено жительнице Заречного Пензенской области, которая признана судом виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своего сожителя.

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«В июле 2017 года, находясь на кухне в своей квартире, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с сожителем она взяла со стола кухонный нож и ударила потерпевшего в грудную клетку, причинив телесное повреждение в виде одного колото-резаного ранения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он уточнил, что женщина признала свою вину в полном объеме.

«Потерпевший в судебном заседании пояснил, что исковых требований к подсудимой не имеет, вопрос по мере наказания оставляет на усмотрение суда», — добавил собеседник агентства.

По его словам, с осужденной взыскан материальный ущерб в пользу Территориального фонда медицинского страхования Пензенской области в размере почти 34 тыс. рублей, затраченных на лечение мужчины в больнице.

«Приговор в законную силу не вступил», — резюмировал представитель суда.