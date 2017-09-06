17:44:48 Среда, 6 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Церемония вручения государственных и региональных наград. Пенза, 5 сентября 2017 г.

В Заречном ударившая ножом сожителя женщина получила условный срок

10:07 | 06.09.2017 | Криминал

Печать

Заречный, 6 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено жительнице Заречного Пензенской области, которая признана судом виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своего сожителя.

В Заречном ударившая ножом сожителя женщина получила условный срок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июле 2017 года, находясь на кухне в своей квартире, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с сожителем она взяла со стола кухонный нож и ударила потерпевшего в грудную клетку, причинив телесное повреждение в виде одного колото-резаного ранения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он уточнил, что женщина признала свою вину в полном объеме.

«Потерпевший в судебном заседании пояснил, что исковых требований к подсудимой не имеет, вопрос по мере наказания оставляет на усмотрение суда», — добавил собеседник агентства.

По его словам, с осужденной взыскан материальный ущерб в пользу Территориального фонда медицинского страхования Пензенской области в размере почти 34 тыс. рублей, затраченных на лечение мужчины в больнице.

«Приговор в законную силу не вступил», — резюмировал представитель суда.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензы лишился денег, договорившись в интернете о кредите в 1,2 млн. рублей Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду
Жители дома на улице Чаадаева в Пензе переплатили за ЖКУ более 240 тыс. рублей Роман Людучин планирует вернуться в КХЛ
Пензенский «Дизель» погасил 70% долгов Валерий Лидин вручил партбилеты новым членам «Единой России»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама