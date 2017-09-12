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Житель Заречного получил реальный срок за хранение арсенала оружия

10:18 | 12.09.2017 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области Михаил Младшев приговорен к лишению свободы на срок 1 год и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима за незаконное приобретение и хранение арсенала оружия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Житель Заречного получил реальный срок за хранение арсенала оружия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что 50-летний зареченец в мае 2012 года в Сердобске незаконно приобрел у своего знакомого самодельный пистолет, переделанный из газового, 75 винтовочных патронов, оборонительную осколочную гранату, а также взрыватель для ручных гранат. Приобретенное оружие, боеприпасы и взрывное устройство он хранил по месту своего жительства, а затем прятал в лесном массиве на территории Заречного», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что арсенал был изъят сотрудниками правоохранительных органов в январе 2017 года.

По словам Светланы Артамоновой, мужчина, который ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, признал свою вину.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнила старший помощник прокурора.
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